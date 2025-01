« Célibataire & fabuleuse ! » : votre téléfilm ce 29 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Célibataire & fabuleuse ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 29 janvier 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Célibataire & fabuleuse ! ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Célibataire & fabuleuse ! » : l’histoire, le casting

À l’approche de son anniversaire, Mindy, mère célibataire en pleine crise de la cinquantaine, voit sa fille Rita organiser une rencontre décisive. Pour officialiser sa relation avec Emily, Rita invite cette dernière ainsi que son oncle à passer le week-end chez sa mère. Sans le savoir, Mindy s’apprête à vivre un séjour riche en émotions, où elle devra affronter ses angoisses, ses doutes et, surtout, son passé amoureux.

Avec : Teri Hatcher (Mindy Quinn), James Tupper (Sam Berman), Brian Markinson (Marc Quinn), June Laporte (Rita Quinn)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les témoins amoureux ».

« Les témoins amoureux » : l’histoire et le casting

Jack Chandeller, ex-star de la chanson, et Betty Woodward, professeure de poésie à l’université, se vouent une animosité tenace depuis dix ans. Lorsqu’ils sont sollicités par leurs meilleurs amis, Naomi et Simon, pour être témoins à leur mariage et composer une chanson originale, ils n’ont d’autre choix que de collaborer. C’est ainsi qu’ils vont réaliser qu’ils se sont mépris l’un sur l’autre et découvrir qu’ils partagent bien plus de points communs qu’ils ne l’imaginaient.

Avec : James Denton (Jack Chandeller), Sherri Saum (Betty Woodward), Julia Benson (Naomi), Peter Benson (Simon), John B. Lowe (Le professeur Dodson)