Danse avec les Stars : Anthony Colette évincé, il sort du silence « je n’ai rien décidé »

Alors que la nouvelle saison de « Danse avec les Stars » sera lancée le 7 février sur TF1, c’était la conférence de presse hier soir dans les locaux de la chaîne. Et parmi les grands absents de cette nouvelle saison de DALS, Anthony Colette !





Le gagnant de la saison précédente aux côtés de Natasha St-Pier n’a pas choisi de quitter l’émission mais a été évincé par la production, comme il l’a lui-même révélé dans un long post publié sur le réseau social Instagram.







« Ce serait mentir de prétendre que j’ai choisi volontairement d’arrêter cette aventure maintenant. Je ne vais pas non plus faire semblant de dire que c’était le bon moment, car je n’ai rien décidé. » a expliqué le danseur.

« Je ne comprends pas forcément les raisons de mon absence, certes, mais la vie en a décidé autrement, et je me dois d’accepter. (…) D’autres choses m’attendent. La vie est ainsi faite, il faut savoir s’adapter, alors, je vais m’adapter. Sachez que je ne regrette rien, à part peut-être d’avoir été trop gentil et naïf parfois, si j’peux m’permettre. J’ai fait de mon mieux, chaque année. »



