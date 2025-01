Un Si Grand Soleil du 9 janvier : Tom et Maéva prêts à déraper (résumé épisode 1552 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1552 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de TF1 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 9 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker est avec le procureur, il veut qu’il ouvre une enquête sur IVG Conseils. Il pense qu’ouvrir une enquête sur la base de cette enquête, c’est concrétiser une rumeur. Ils doivent composer avec l’opinion public ! Becker ne comprend pas, si Marc dit vrai ça va leur retomber dessus. Pour l’instant le procureur n’ouvrira pas d’instruction, il a besoin de temps.

Virgile vient voir Alix à la galerie car elle ne répond pas au téléphone. Il dit que ça fait 6 mois qu’il pense à elle tous les jours, elle lui a tellement manqué qu’il a failli en crever ! Il lui dit qu’il l’aime et qu’il sait qu’elle aussi. Alix assure qu’elle est passée à autre chose, elle a rencontré quelqu’un de bien. Virgile la prend dans les bras, Alix lui dit que s’il l’aime vraiment, il doit la laisser tranquille. Elle lui demande de partir.



Elodie rappelle à Ludo qu’ils ont rendez-vous avec Axelle. Ludo dit qu’il avait oublié, il a une séance chez la psy. Elodie comprend qu’il flippe de revoir Axelle. Ludo s’en va, Flore demande qui est Axelle. Elodie et Elise rigolent déjà de la fin de l’abstinence de Ludo.

Ludo est chez sa psy, il explique que ses amis ne croient pas en lui et sa capacité à rester abstinent. Mais il est convaincu qu’il a besoin de ça. Pendant ce temps là, Elodie vante les mérites de Ludo auprès d’Axelle. Il finit par arriver, il s’excuse d’être en retard et propose de lui réexpliquer. Ludo décline mais Elodie les laisse.

Maéva explique à Tom que Thaïs a appelé, le procureur refuse encore d’ouvrir une enquête. Tom est révolté, il frappe dans son casier.

Axelle propose à Ludo de boire un verre ensemble. Il la mange du regard mais décline ! Il rentre à la coloc et assure avoir résisté. Bilal propose à Flore de prendre Ludo comme modèle.

Tom s’en prend à Hélène, qui nie toujours, et il lui dit qu’elle a de la chance d’être une femme sinon il lui aurait cassé la gueule.

Nicolas retrouve Alix, il a réservé un restaurant. Elle dit qu’elle n’a pas très faim et lui avoue qu’elle a revu son ex et qu’elle lui a dit que tout était terminé. Mais elle pense encore à lui. Nicolas lui dit de prendre le temps pour savoir ce dont elle a envie.

Ludo ne dort pas, il se lève alors que Flore dessine dans le calme. Il accepte de poser pour elle ! Flore lui demande de se déshabiller, il le fait mais elle rigolait !

Tom et Maéva sont ensemble. Maéva explique que le procureur n’a pas assez d’éléments pour ouvrir une enquête. Tom dit qu’ils vont aller chercher les preuves eux-mêmes !

