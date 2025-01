« Erica », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (6 janvier 2025)

Publicité





« Erica » : présentation de la série

Le commandant Gabriel Saint-Barthélémy (interprété par Florent Peyre) a grandi au cœur d’un resort niché sur une île paradisiaque des Caraïbes. Fort de sa connaissance approfondie des dessous de ce décor de rêve, il n’hésite pas à s’immiscer là où il ne devrait pas pour mener ses enquêtes. Une méthode peu conventionnelle, mais toujours efficace !

Votre épisode du 6 janvier

Episode 1 « La princesse des glaces » partie 1 : De retour dans sa ville natale de Port-Clément pour gérer la succession de ses parents, Erica Faure, auteure de romans policiers, fait une macabre découverte : le corps sans vie de son amie d’enfance, Alexandra, les poignets tranchés dans sa baignoire. Persuadée que cette mort dissimule une vérité bien plus sombre, Erica décide de mener sa propre enquête. Ses investigations croisent rapidement celles du capitaine de police Patrick Saab. Unissant leurs forces, ils s’engagent dans une quête de vérité où les blessures du présent ravivent les ombres enfouies du passé.



Episode 2 « La princesse des glaces » partie 2 : Alors qu’elle tentait de confondre le mystérieux cambrioleur de la maison d’Alexandra, Erica se retrouve piégée par les flammes. In extremis, le capitaine Saab et son équipier interviennent pour la sauver de l’incendie. Avant de quitter la maison en feu, Erica parvient à récupérer une petite fiole tombée de la veste de l’intrus. À sa grande surprise, elle reconnaît l’objet et son propriétaire. Les soupçons se tournent alors vers le mari d’Alexandra, qui est rapidement placé en garde à vue. Une fois remise de ses émotions, Erica décide de partir à la rencontre de la personne liée à la fiole, déterminée à percer ce nouveau mystère.

Personnages et interprètes

Avec : Julie de Bona (Erica), Grégory Fitoussi (Patrick), Théo Fernandez (Martin), Maud Baecker (Anna), Hubert Delattre (Dan), Gérémy Crédeville (Lucas), Elisa Servier (Brigitte), Johane Turpault (Emma), Caroline Chirache (Alexandra), Julie Sassoust (Julie), Alexis Loret (Benoît), Roger Contebardo (Marc), Laura Muller (Delphine), Laura Balasuriya (Victoire), Pierre Soubestre (Chauffeur)

Avec la participation de : Marie Bunel (Nelly), Antoine Duléry (Charles)

