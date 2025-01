Eurovision 2025 : Louane va représenter la France !

Publicité





Louane, 28 ans, représentera la France au Concours Eurovision de la Chanson 2025, prévu le 17 mai prochain, selon les informations rapportées par le Parisien. La chanteuse succèdera à Slimane, qui a terminé 4ème l’an dernier avec son titre « Mon amour ».











Cette annonce marque une nouvelle étape dans la carrière de Louane, révélée en 2013 lors de sa participation à « The Voice » et consacrée par son rôle dans « La Famille Bélier », qui lui a valu le César du Meilleur Espoir Féminin. Depuis, elle a enchaîné les succès musicaux avec des titres phares tels que « Avenir » et « Si t’étais là ».

La participation de Louane à l’Eurovision s’inscrit dans la continuité de la stratégie de la France de sélectionner des artistes reconnus pour porter ses couleurs lors de ce concours international. L’année précédente, Slimane avait représenté le pays et avait obtenu une honorable quatrième place.

Les fans de Louane et de l’Eurovision attendent désormais avec impatience de découvrir la chanson qu’elle interprétera sur la scène européenne. Avec sa voix unique et sa présence scénique, Louane pourrait bien offrir à la France une performance mémorable lors de l’édition 2025 du concours.



