Ici tout commence du 17 janvier : Joachim très remonté contre Clotilde ! (résumé + vidéo épisode 1092 en avance)

Ici tout commence du 17 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1092 – Joachim est très remonté contre Clotilde ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il lui en veut d’avoir dénoncé Cléo et d’avoir menti sur l’endroit où elle a retrouvé la carte sd…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 17 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1092

Rien ne va plus entre Joachim et Clotilde ! La cheffe Armand a accusé Cléo Louvin auprès de la police et elle a menti en affirmant avoir retrouvé la carte sd sous son matelas ! Elle a voulu protéger Joachim mais ce dernier est très en colère contre sa femme. Furieux, il laisse exploser sa colère et ravive de vieilles rancunes…

Pendant ce temps là à l’institut, Tom se montre particulièrement égoïste et Billie n’apprécie pas du tout. Quant à Sabri, il dévoile son talent.



