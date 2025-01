Ici Tout Commence spoiler : Clotilde suspecte un élève ! (vidéo épisode du 21 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – L’agression de Gaspard n’en finit plus de faire parler à l’institut Auguste Armand « Ici tout commence ». Si Cléo a été désignée coupable, Clotilde a de gros doutes et elle va mener sa petite enquête… Dans quelques jours, elle soupçonne… Léonard !











Alors que Maya, Léonard et Quentin discutent calmement, la cheffe Armand surgit pour les interrompre. Clotilde est déterminée à prouver l’innocence de Cléo Louvin et à découvrir la vérité sur l’agression contre Gaspard. Elle souhaite donc interroger Léonard, car tout l’Institut sait que les relations entre lui et son ancien colocataire sont particulièrement tendues… Il semblerait même que les deux hommes aient eu une violente dispute quelques jours auparavant.

Pour Clotilde Armand, Léonard pourrait bien être responsable du harcèlement que subit Gaspard à l’Institut… A-t-elle vu juste ? Quentin lui fournit un alibi mais Léonard semble clairement mal à l’aise…

