Plus Belle La Vie du 17 janvier 2025 : Léa craque, Morgane surprend Patrick (résumé + extrait vidéo épisode 249 en avance)

Plus belle la vie du 17 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 249 de PBLV – Morgane n’a pas dit son dernier mot ce jeudi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’elle est écartée de l’enquête, elle ne compte pas lâcher Idriss et va aller très loin…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 janvier 2025 – résumé de l’épisode 249

Morgane a suivi Idriss toute la nuit, enregistrant ses moindres déplacements. Alors que Jules l’appelle, pensant qu’elle lui fait la tête, elle écourte la conversation, incapable de parler pour le moment. Idriss ressort, et Morgane reprend sa filature.

Pendant ce temps, Ariane vient trouver Patrick, inquiète pour Morgane. Patrick lui révèle qu’elle a appelé la veille pour prendre quelques jours de congé. Il annonce également que l’enquête sur la mort de Wesley leur est retirée et confiée à la police aux frontières. Frustré, il reproche à Ariane d’avoir compromis les choses avec sa phobie des serpents.



De retour chez elle, Morgane croise Jules et lui explique qu’elle est en pleine filature, venue uniquement récupérer quelques affaires. Jules est choqué par son obstination, l’accusant de laisser son ego prendre le dessus. Morgane affirme qu’elle veut prouver à Patrick qu’elle a raison, mais Jules lui confie qu’il ne la reconnaît plus. Sur la place, Ariane tente de parler à Morgane, qui se montre pressée et distante. Ariane s’excuse pour ses erreurs passées, mais Morgane, compréhensive, lui assure qu’elle n’est pas responsable et part vite.

Plus tard, Morgane surveille toujours Idriss. Elle l’observe se disputer avec un homme qui lui remet une grosse enveloppe d’argent. Elle continue de le suivre jusqu’à un entrepôt. À l’intérieur, surprise : il est avec Patrick Nebout !

Au cabinet médical, Jean-Paul vient faire une surprise à Léa avec Aurore. Avec des cubes, la petite fille écrit « IRM ». Troublée, Léa lui demande où elle a vu ce mot. La petite explique qu’il était inscrit sur un livre sous leur lit… Léa en profite pour lui expliquer ce que cela signifie avec des mots simples.

Au Mistral, Jean-Paul et Léa déjeunent ensemble. Jean-Paul, visiblement troublé, refuse d’en parler. Léa lui rappelle qu’ils doivent communiquer pour protéger Aurore. Elle minimise l’impact de l’incident du matin et lui promet qu’ils sauront trouver les bons mots si nécessaire.

De retour au cabinet, Léa, épuisée, reçoit la visite de Jennifer, qui lui remet ses résultats d’analyse. En échangeant sur l’épisode avec Aurore, Léa prend conscience qu’avec la chimio, elle devra bientôt aborder le sujet avec ses enfants. Jennifer l’encourage et lui rappelle qu’elle n’est pas seule. Pourtant, Léa confie que Jean-Paul semble mal, et qu’elle ne s’autorise pas à craquer. Finalement, face au soutien de Jennifer, elle s’effondre en larmes, soulagée de trouver une oreille attentive.

Au Mistral, Aya arrive, et Kilian lui réserve une surprise : elle est dispensée de travail pour la journée et doit le suivre. Intriguée mais touchée, Aya accepte, et il l’emmène dans ses bras. Plus tard, sur la route des crêtes, Kilian est avec Aya dans la voiture du bar, mais celle-ci tombe en panne… au même endroit que la dernière fois ! Aya comprend immédiatement la situation. Kilian insiste qu’il n’a rien orchestré, mais la voiture est vraiment en panne. En ouvrant le capot, ils sont surpris par un nuage de fumée. Aya en rit, et ils décident de faire du stop.

Blanche accompagne Babeth à l’aéroport pour son départ en mission humanitaire de trois mois. Bien que stressée, Babeth se réjouit de réaliser ce rêve, se rassurant à l’idée de laisser Patrick, Yolande, et Léa prendre soin les uns des autres.

