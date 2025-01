Ici tout commence du 20 janvier : Clotilde inquiète pour Joachim (résumé + vidéo épisode 1093 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1093

Clotilde Armand traverse une période difficile. Son époux, Joachim Guéraud, a décidé de la quitter et reste injoignable depuis plusieurs jours. Désemparée, la cheffe ne sait plus comment réagir. Rongée par la culpabilité, elle ne peut s’empêcher de ressasser les événements, malgré le soutien de sa sœur Rose et de son amie Constance qui tentent de la rassurer. Clotilde craint d’avoir définitivement perdu Joachim…

Plus tard, Clotilde découvre un message inattendu. Hortense renoue avec son inspiration. Emi parvient à allier deux objectifs en une seule action.



Ici tout commence du 20 janvier 2025 – extrait vidéo

