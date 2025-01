Plus Belle La Vie du 20 janvier 2025 : Morgane en grand danger, Apolline démasquée (résumé + extrait vidéo épisode 250 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 250 de PBLV – Morgane va continuer de se mettre en grand danger aujourd'hui « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vanessa Kepler découvre la vérité sur Apolline…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 janvier 2025 – résumé de l’épisode 250

Patrick est avec Raphaël, qui refuse d’aller à l’école. Morgane arrive pour parler à Patrick. Ce dernier confie qu’après le départ de Babeth, le petit n’a plus envie de manger ni d’aller à l’école. Morgane le questionne sur sa relation avec Idriss. Elle l’a aperçu vendredi dans un box en se promenant à vélo. Patrick, surpris, lui demande si elle l’espionne. Il finit par avouer qu’Idriss est un indic. Morgane veut en savoir plus, mais Patrick refuse de révéler quoi que ce soit, insistant sur la gravité d’une fuite. Il lui souhaite de bonnes vacances et s’éloigne.

Au commissariat, Morgane utilise l’ordinateur d’Ariane pour chercher des informations sur Idriss… Ariane la surprend et lui rappelle qu’elles ne travaillent plus sur cette enquête. Morgane, cependant, partage ses doutes : l’avocate d’Idriss a obtenu des informations trop rapidement. Ariane, agacée, lui rappelle qu’elle est censée être en vacances.



Ariane informe Patrick des recherches de Morgane sur Idriss. Patrick, choqué et en colère, se confie à Idriss. Ce dernier découvre un mouchard sur sa moto et réalise que Morgane est impliquée. Patrick promet de surveiller la situation. Chez elle, Morgane retrouve Jules, qui propose des vacances en amoureux. Mais Patrick tente de la joindre, et elle remarque que le signal GPS d’Idriss ne bouge plus. Comprenant qu’il a découvert le traceur, elle décide d’enquêter seule, au grand désarroi de Jules.

Morgane traque Idriss jusqu’à un hôtel. Elle parvient à entrer dans sa chambre pour fouiller, mais il revient plus tôt que prévu. Morgane se cache sur le balcon, mais Idriss verrouille la baie vitrée, la laissant piégée.

Alice Bataille informe Thomas que Gabriel a engagé Ulysse Kepler comme avocat. Thomas ne comprend pas l’intérêt d’un avocat pour un divorce à l’amiable, mais Alice estime que Gabriel prépare une bataille. Elle propose de répliquer, ce que Thomas finit par accepter après avoir appris les intentions de Gabriel. Au cabinet médical, Thomas confronte Gabriel à propos de son choix d’avocat. Gabriel l’ignore et reste professionnel, mais leur échange dégénère. Gabriel exige même que Thomas rende une écharpe qu’il porte, laissant leur relation dans une tension palpable.

Plus tard au Mistral, Kilian interroge Thomas sur l’absence de contrat de mariage avec Gabriel, craignant qu’il ne réclame une part importante du Mistral. Thomas, de plus en plus inquiet, décide de contacter son avocate.

Ulysse explique à Apolline les changements liés à sa convention de stage, qui doublera son salaire. Il l’incite à finaliser les démarches avant février. Apolline promet de s’en occuper dès son retour du tribunal. Apolline retourne au cabinet avec sa convention, mais Vanessa découvre que le document est falsifié. En voyant que le doyen signataire est décédé, elle comprend qu’Apolline a échoué à son barreau.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 janvier 2025 – extrait vidéo

