Ici tout commence du 27 janvier : Teyssier lance une compétition (résumé + vidéo épisode 1098 en avance)

Ici tout commence du 27 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1098 – Le chef Teyssier va lancer une toute nouvelle compétition à l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». A la clé : une place dans la masterclass du chef Valdine !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 27 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1098

Le célèbre chef étoilé Romain Valdine s’apprête à animer une masterclass pendant quatre semaines à l’Institut, mais seules quelques places sont disponibles pour cet événement prestigieux. Emmanuel présente le chef aux élèves et on peut dire que son parcours est inspirant ! Tom Azem redoute d’être laissé de côté, d’autant plus que sa petite amie, Billie Coudert, ambitionne également de participer. Tom confie à Lionel que Billie ne lui a pas adressé la parole du week-end… Et pour ne rien arranger, Valdine annonce une réduction du nombre de participants autorisés. Qui aura le privilège de vivre cette expérience exceptionnelle aux côtés du grand chef ?

Pendant ce temps, Billie tente un coup audacieux, Stanislas fait face à un sérieux obstacle, et Carla ne peut s’empêcher de dire tout haut ce qu’elle pense…



Ici tout commence du 27 janvier 2025 – extrait vidéo

