Ici tout commence du 29 janvier : Billy a-t-elle craqué pour Romain ? Réponse (résumé + vidéo épisode 1100 en avance)

Ici tout commence du 29 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1100 – Billie est perdue ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». La jeune femme a fait face aux avances de Romain Valdine pile quand son couple bat de l’aile…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 29 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1100

Romain Valdine a tenté de séduire Billie Coudert, une situation qui trouble profondément la jeune femme mais elle l’a repoussée et ne l’a pas laissé l’embrasser. Perdue, elle choisit de se confier à ses meilleures amies, Victorine et Pénélope. Billie l’admet : Romain ne la laisse pas insensible, mais il y a Tom… Alors que son couple traverse une période difficile, cédera-t-elle à la tentation ? Billie et Pénélope conseillent à leur amie de parler à Tom.

De son côté, Tom cherche à se rattraper, tandis que Cléo assiste à une scène désastreuse. Quant à Olivia, elle sent que quelque chose se trame…



Ici tout commence du 29 janvier 2025 – extrait vidéo

