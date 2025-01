Ici Tout Commence spoiler : Coline et Gaspard amoureux ? (vidéo épisode du 24 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Contre toute attente, Gaspard et Coline vont considérablement se rapprocher dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». A tel point que dans quelques jours, Coline invite Gaspard à dîner chez elle pour fêter la bonne note que leur a donné la cheffe Listral ! Gaspard en vient même à se demander si Coline n’est pas amoureuse de lui…











Lors de l’exercice de la cheffe Listrac, Coline et Gaspard ont formé un duo remarquable ! Leur plat a pleinement satisfait la cheffe, qui leur a attribué l’excellente note de 17. Il semblerait que les tensions se soient enfin apaisées. Coline, dans un élan inattendu, propose alors à Gaspard de partager un dîner chez elle. Aurait-elle une arrière-pensée ?

Gaspard, visiblement mal à l’aise, s’empresse de clarifier les choses : elle ne doit rien espérer, il ne se passera rien entre eux ! Coline fait mine d’être déçue et triste avant de finalement éclater de rire. Elle le faisait marcher et lui assure qu’il n’y a aucune ambiguïté entre eux. Gaspard est rassuré et semble enfin avoir une amie à l’institut.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1097 du 24 janvier 2025, Gaspard recale Coline

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.