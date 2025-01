Star Academy, Franck réagit au racisme contre Ebony : « c’est dégueulasse »

Publicité





C’est Franck qui a été éliminé de la Star Academy 2024 samedi dernier à l’issue de sa demi-finale face à Ebony. Et alors qu’Ebony affronte Marine en finale, Franck s’est exprimé dans une interview pour Europe 1 au sujet de racisme que subit la jeune femme.





« Ça me désole profondément. Je trouve que c’est horrible et absolument dégueulasse. » a déclaré Franck.







« Avec Ebony, on savait qu’on ne ferait jamais l’unanimité. Mais à ce point-là… Je ne l’aurais jamais imaginé. Ebony brille beaucoup par son talent et je pense que ça énerve certaines personnes. Ce qu’elle est en tant qu’artiste et en tant que personne l’honore. Je sais qu’elle ira loin, quoi qu’en disent les gens. »

Il faut dire qu’Ebony a reçu une vague de messages de haters sur les réseaux sociaux depuis sa qualification pour la finale de la Star Academy, et même avant. La jeune femme, dans sa bulle depuis trois mois au château, va devoir avoir les épaules solides à sa sortie dans quelques jours. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien de sa famille, mais aussi des anciens candidats comme Franck.



