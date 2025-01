Ici Tout Commence spoiler : le coup de gueule d’Hortense (vidéo épisode du 21 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner lors d’un cours d’Hortense la semaine prochaine dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’Hortense demande aux élèves de 1ère année de cuisiner ce que leur inspire un camarade, ils vont lui livrer des caricatures !











Les élèves de l’Institut doivent relever un défi culinaire ambitieux sous la direction de la cheffe Rochemont : créer un plat représentant l’un de leurs camarades. Sabri Fahim a présenté son assiette, inspirée de Thelma, à Hortense. Coline a du s’inspirer de Gaspard et inversement… Quand la cheffe arrive au plat de Gaspard, ce dernier dépasse les limites. Hortense sort de ses gonds et pousse un coup de gueule : ils n’ont pas joué le ju et ont réalisé des caricatures !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1094 du 21 janvier 2025, Hortense déçue par ses élèves

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.