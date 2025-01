C dans l’air du 17 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 17 janvier 2025













C dans l’air du 17 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Budget : qui va payer la facture ?

François Bayrou, nouveau Premier ministre, a échappé jeudi à une première motion de censure initiée par les Insoumis, les Écologistes et les Communistes. Le texte, rejeté avec seulement 131 voix sur les 288 nécessaires, n’a pas réussi à faire tomber le gouvernement. L’issue semblait acquise dès que la droite et le Rassemblement national avaient annoncé qu’ils ne soutiendraient pas la motion, rendant son adoption impossible.



L’incertitude portait davantage sur la position du Parti socialiste, divisé après la déclaration de politique générale. Finalement, ce dernier a décidé à la dernière minute de ne pas voter la censure. « Nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu’elle peut conduire à la pire des politiques : l’arrivée de l’extrême droite », a déclaré Olivier Faure, leader des socialistes, lors d’un discours marqué par les critiques des députés mélenchonistes. Il a rappelé que son parti reste dans l’opposition, tout en détaillant les raisons de ce choix. Parmi elles : des engagements tels que la concertation sur la réforme des retraites, le maintien ou la création de 12 000 postes dans le secteur médical, l’annulation de la suppression de 4 000 postes dans l’Éducation nationale, l’abandon du ticket modérateur pour les consultations médicales, et l’augmentation des financements pour les hôpitaux.

Le coût total de ces mesures est estimé à 6,5 milliards d’euros, mais sans inclure la réindexation des retraites prévue au 1er janvier, il s’élève plutôt à 2,5 milliards. Le ministère des Finances espère récupérer 1 milliard auprès des mutuelles, qui avaient anticipé la hausse du ticket modérateur. Il reste donc 1,5 milliard d’euros à financer, qui s’ajoutent aux 32 milliards d’euros d’économies déjà programmés.

Pourtant, François Bayrou est resté évasif sur les moyens d’atteindre ces économies. Dans son discours de politique générale, il a critiqué la lourdeur bureaucratique et remis en question l’utilité des 1 000 agences et établissements publics actuels, évoquant une simplification administrative nécessaire. Toutefois, cette ambition n’est pas nouvelle : le précédent gouvernement, sous l’impulsion de Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique, avait déjà proposé de supprimer plusieurs « comités Théodule ».

Reste à savoir quelles agences seront visées, où ces économies seront réalisées et, surtout, qui en portera le coût.

