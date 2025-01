C à vous du 29 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Crise diplomatique avec l’Algérie, l’Europe face à Trump, guerre en Ukraine, trêve à Gaza … Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est l’invité de

🔵 Fin de vie : Marina Carrère d’Encausse en colère contre les propos de François Bayrou sur la Belgique. Elle réagit ce soir dans C à vous



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Mawa Mcqueen pour le livre « Une ambition sans limite » aux éditions MCQ

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Emilie Roussey, chef du restaurant « Le Moulin de Cambelong » à Conques-en-Rouergue (Aveyron)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Ariane Ascaride et Robert Guédiguian, pour le film « La pie voleuse » en salle aujourd’hui; et Amanda Sthers

pour le livre « Les gestes » disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 29 janvier 2025 à 19h sur France 5.