La Boîte à Secrets du 17 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir

La Boîte à Secrets du 17 janvier 2025 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro de « La Boîte à Secrets ».





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







La Boîte à Secrets du 17 janvier 2025 : les invités de ce soir

Dans ce nouveau numéro de « La Boîte à Secrets », Faustine Bollaert reçoit Stéphane Bern, Élodie Frégé et David Douillet pour une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la fête.

Bien plus qu’une simple émission, « La Boîte à Secrets » offre un moment unique de partage, où chaque invité dévoile des instants précieux de sa vie. Une immersion exceptionnelle dans leurs souvenirs les plus intimes et les moments marquants de leur parcours.



Stéphane Bern, Élodie Frégé et David Douillet auront la surprise de découvrir des hommages préparés spécialement pour eux, avec la complicité de leurs proches.

Au programme : joie, rires, émotions, retrouvailles inattendues et révélations touchantes. Les invités partageront également des archives personnelles et des images exclusives réalisées avec leur entourage.

Faustine Bollaert vous promet une soirée riche en surprises et en intensité. Préparez-vous à vibrer, rire aux éclats et, peut-être, verser quelques larmes !