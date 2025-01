« L’amour est dans le pré » du 20 janvier : la suite des portraits de la saison 20 (partie 2)

Publicité





« L’amour est dans le pré » du 20 janvier 2025 – C’est la seconde partie des portraits de la saison 20 de l’émission à succès de M6 « L’amour est dans le pré » qui vous attend ce soir sur M6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+ pour découvrir les portraits des 15 agriculteurs de cette nouvelle saison.







Publicité





« L’amour est dans le pré » du 20 janvier 2024 : ce soir, les portraits partie 2

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs, hommes et femmes âgés de 26 à 67 ans, se lancent dans une aventure unique pour trouver l’âme sœur avec qui partager leur quotidien à la campagne.

Au fil de trois soirées, vous ferez la connaissance de : Antoine (Grand Est), Jean-Louis (Occitanie), Célia (Occitanie), Samuel (Nouvelle-Aquitaine), Pierrick (Bretagne), Anthony (Occitanie), Gilles (Normandie), Jean-Baptiste (Nouvelle-Aquitaine), Océane (Bretagne), Denis (Auvergne-Rhône-Alpes), Julien (Nouvelle-Aquitaine), Laurent (Auvergne-Rhône-Alpes), Mathieu (Occitanie), Géraldine (Pays de la Loire) et un second Jean-Louis (Hauts-de-France).



Publicité





Sous l’accompagnement bienveillant de Karine Le Marchand, découvrez ces personnalités authentiques et attachantes. Entre rires, moments d’émotion et déclarations remplies de tendresse, ces 15 agriculteurs et agricultrices nous rappellent que l’amour n’a ni âge, ni frontière, ni limite.

Ne manquez pas cette 20e saison et laissez-vous emporter par leurs histoires, leurs doutes et leurs confidences les plus sincères.

La bande-annonce