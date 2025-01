Laurence Arné annonce sa rupture avec Dany Boon

Publicité





Après six ans de relation, l’acteur et réalisateur Dany Boon et l’actrice Laurence Arné ont mis fin à leur histoire d’amour. La séparation a été confirmée par Laurence Arné lors d’une interview accordée à La Tribune Dimanche.











Le couple s’était rencontré en 2018 sur le tournage du film « La Ch’tite famille » et avait officialisé leur relation peu de temps après. Ensemble, ils avaient collaboré sur plusieurs projets cinématographiques, dont « La famille Hennedricks », sorti en salles l’été dernier.

Laurence Arné, actuellement à l’affiche de la pièce de théâtre « Mur/Mure » aux côtés de Clovis Cornillac, a expliqué s’être séparée de Dany Boon en juin dernier.