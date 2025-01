Star Academy : où et à quelle heure suivre l’émission de radio de Marine et Ebony ce mardi 21 janvier ?

Publicité





Star Academy 2024, émission de radio d’Ebony et Marine – Planning chargé pour Marine et Ebony en cette dernière semaine au château de la Star Academy. Après les évaluations de ce matin, les deux finalistes sont actuellement en master class avec Jarry. Et une émission de radio en direct les attend ce soir !











En effet, si Ebony et Marine doivent dîner avec leurs professeurs ce soir, elles ont également une émission de radio qui aura lieu en direct du château.

Le rendez-vous est pris ce mardi soir à 22h sur NRJ, l’équipe du SuperShow sera en direct du château de Dammarie-les-Lys avec les finalistes, à J-4 de la grande finale.

Notez que Marine et Ebony seront également en live chez Camille Combal mercredi, à 18h dans les locaux d’NRJ.



Star Academy, finale : qui doit gagner ?

