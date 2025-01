« Le mensonge de mon fils » : votre téléfilm inédit ce 27 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le mensonge de mon fils » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 27 janvier 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le mensonge de mon fils ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Le mensonge de mon fils » : l’histoire, le casting

Jackson est un jeune lycéen talentueux et prometteur sur le plan sportif. Vivant avec sa mère, qui gère un restaurant, et soutenu par son oncle, également son entraîneur de football, il rêve d’obtenir une bourse sportive. Désireux d’aider sa mère financièrement, Jackson accepte, sous l’influence de son ami Tyler, un poste de serveur dans un lieu étrange et mystérieux. Cependant, il ne tarde pas à découvrir que ce travail est bien différent de ce qu’il avait imaginé. Lorsqu’il décide de tout arrêter pour protéger sa famille et lui-même, il réalise, trop tard, qu’il est déjà pris au piège.



Publicité





Avec : Kate Drummond (Maria Dawes), Tyssen Smith (Jackson Dawes), Carson MacCormac (Tyler), Matt Wells (Pete)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Ados sans limites ».

« Ados sans limites » : l’histoire et le casting

Joan Miller, mère célibataire, se réjouit de voir sa fille, Lily, s’intégrer rapidement dans son nouveau lycée en se liant d’amitié avec un groupe d’élèves. Cependant, elle ne tarde pas à remarquer que ces nouveaux amis suivent un code moral particulier, parfois troublant et potentiellement dangereux.

Avec : Jennie Garth, Devin Cecchetto (Lily Miller), Jennie Garth (Joan Miller), Ehren Kassam (Derek), Kayleigh Shikanai (Violet Lawrence)