Plus Belle La Vie du 6 janvier 2025 : Thomas cache la vérité, Léa a un cancer (résumé + extrait vidéo épisode 240 en avance)

Plus belle la vie du 6 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 240 de PBLV – C’est un drame qui attend Emma et Baptiste ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’ils se réconcilient, Emma fait une fausse couche et perd leur bébé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 janvier 2025 – résumé de l’épisode 240

Emma et Baptiste prennent le petit-déjeuner avec Thomas et Gabriel. Emma leur annonce qu’ils préparent une surprise pour le soir. Une fois partis, Thomas demande à Gabriel d’arrêter de le coller. Gabriel déclare à Thomas qu’il l’aime, mais il avoue être fatigué de jouer la comédie devant les enfants. Thomas lui rappelle qu’il ne reste plus que trois jours avant leur départ. Gabriel promet de changer, mais Thomas reste sceptique, lui reprochant d’avoir déjà fait cette promesse auparavant.

Au Mistral, Barbara prépare un gâteau pour l’anniversaire du bar. Elle remarque le manque d’enthousiasme de Thomas, qui finit par lui avouer qu’il ne supporte plus Gabriel et qu’il attend impatiemment le départ des enfants pour quitter l’appartement. Barbara lui propose de venir vivre chez elle. Gabriel, de son côté, envoie un message à Thomas pour l’informer qu’il rentrera tard.



Pendant ce temps, Gabriel emprunte de l’argent à Samuel, qui s’étonne de sa demande. Gabriel lui assure qu’il n’a pas replongé et lui explique qu’il veut se racheter auprès de Thomas, ajoutant que s’il souhaitait vraiment divorcer, il l’aurait déjà annoncé aux enfants.

Le soir, Emma et Baptiste organisent une soirée australienne. Mathis offre à Thomas deux billets d’avion pour venir leur rendre visite en Australie, ce qui met Thomas mal à l’aise. Pendant ce temps, Gabriel, au lieu de rentrer, se rend dans un cercle de jeux. Il remet une partie de l’argent pour racheter le bateau de Roland, mais l’homme lui indique qu’une autre offre a déjà été faite. Gabriel insiste et propose un arrangement, prêt à tout pour sauver son mariage.

De son côté, Jean-Paul encadre la photo de Noël et complimente Léa sur son travail, affirmant qu’elle s’est surpassée. Léa reçoit un message de l’hôpital concernant des résultats d’examens, mais elle prétend que c’est pour une patiente actuellement en vacances. Plus tard, au cabinet médical, Léa demande à Jennifer d’imprimer son planning et constate qu’elle a des journées bien chargées. Elle est soudain prise d’un violent mal de tête. Jennifer lui conseille de se reposer, mais Léa refuse et part chercher des résultats d’IRM à l’hôpital.

Plus tard, Léa consulte les résultats de son IRM quand Jennifer entre dans la pièce. Elle lui révèle qu’elle a une tumeur mal localisée. Jennifer est bouleversée mais lui promet son soutien. Léa lui demande toutefois de garder le secret, car elle n’en a parlé à personne.

Pendant ce temps à la résidence, Steve rentre d’un jogging, mais Apolline refuse de l’encourager et se moque de ses bonnes résolutions. Morgane arrive avec une galette des rois. Bien qu’il tente de résister, Steve cède en évoquant son année 2024, qu’il souhaite oublier, et prend finalement une part. Plus tard, Morgane entraîne Steve pour le sport, et ils discutent ensuite des préparatifs pour l’anniversaire du Mistral.

VIDÉO Plus belle la vie du 6 janvier 2025 – extrait vidéo

