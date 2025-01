« Prodiges » : la finale ce soir sur France 2, qui sera le gagnant ? (2 janvier 2025)

Publicité





« Prodiges » au programme TV du 2 janvier 2025 – Place à la grande finale de « Prodiges » ce jeudi soir sur France 2. Après deux magnifiques demi-finales, 12 virtuoses se retrouvent pour la grande finale de cette édition. Un somptueux spectacle qui promet une soirée riche en émotions !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay, streaming vidéo sur France.TV.







Sous l’œil bienveillant de Faustine Bollaert et d’un jury d’exception composé de la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, du violoncelliste Gautier Capuçon, et de la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel, soliste de la Marseillaise lors de la cérémonie d’ouverture des JO, les 12 finalistes de cette onzième saison s’apprêtent à interpréter les plus grandes œuvres de la musique classique. Leur objectif : décrocher le titre de lauréat dans leur catégorie respective – chant, instrument ou danse – et prétendre au prestigieux titre de Prodiges 2024 !

Rappelons que les finalistes dans chaque catégories sont :

– instrument : Guillaume (13 ans, flutiste), Raphaël (12 ans, violoncelliste), Ziyi (13 ans, violon), et Alexandre (16 ans, mandoline)

– chant : Noah (16 ans), Orléonne (15 ans), Zoé (15 ans) et Monroe (16 ans)

– danse : Mélinda (11 ans), Margaux (13 ans), Tyméo (14 ans) et Romane (16 ans)



Pour magnifier leurs performances, ils seront une fois de plus accompagnés par l’orchestre Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani.

Quel virtuose s’emparera du trophée tant convoité de Prodige de l’année 2024 ? Cette finale spectaculaire, organisée avec le soutien fidèle du Crédit Mutuel, nous rappellera que le talent n’a pas d’âge.