« Rebelles » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (12 janvier)

« Rebelles » au programme TV de ce dimanche 12 janvier 2025 – Ce soir à la télé, France 2 reediffuse le film « Rebelles », réalisé par Allan Mauduit avec Cécile de France et Audrey Lamy dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou sur France.TV . Attention, pas de replay comme tout film de cinéma.







« Rebelles » : histoire, résumé, synopsis

Sandra, ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais, revient à Boulogne-sur-Mer après avoir passé 15 ans sur la Côte d’Azur. Sans emploi, elle accepte un poste d’ouvrière dans une conserverie. Là, elle retrouve Marylin, une ancienne camarade d’école de coiffure, et fait la connaissance de Nadine. Mais la situation bascule lorsque son patron, Jean-Michel, tente de la violer et trouve la mort de manière accidentelle. Sur place, Sandra et ses deux collègues découvrent un sac appartenant au défunt, rempli de billets. Décidant de garder l’argent, elles se retrouvent rapidement dans le collimateur de dangereux criminels déterminés à récupérer leur butin.

Avec Cécile de France (Sandra), Yolande Moreau (Nadine), Audrey Lamy (Marilyn), et Simon Abkarian (Simon)



« Rebelles » : la bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce officielle de votre film…

« Rebelles » avec Cécile de France et Audrey Lamy, c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV