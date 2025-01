Sept à Huit, Anne en colère suite au reportage sur le faux Brad Pitt : « Je ne suis pas folle » (VIDÉO)

Publicité





Anne, la femme amoureuse d’un faux Brad Pitt dont tout le monde parle depuis la diffusion d’un reportage dimanche dernier dans le magazine de TF1 « Sept à Huit », a vivement réagi sur les réseaux sociaux et accuse la chaîne d’avoir déformé son histoire !





Alors que le reportage a été supprimé des plateformes de TF1 hier, Anne s’est exprimée sur la chaîne YouTube Legend. Elle accuse le journaliste de « Sept à Huit ».







« Dans ce reportage, la seule chose que l’on va retenir c’est ‘Anne est tombée amoureuse d’un faux Brad Pitt’. (…) Je ne suis pas folle, niaise, comme certains le prétendent, le disent et l’écrivent sur les réseaux sociaux » a déclaré Anne. « J’ai juste voulu aider une personne, je me suis faite avoir je le reconnais et c’est pour ça que j’ai témoigné. »

Elle accuse directement le journaliste du magazine de TF1 d’avoir déformé ce qu’elle lui a raconté : « Le journaliste a passé 2 jours à m’interviewer, il n’a retenu que ce qu’il ne fallait pas retenir pour me salir mon image et c’est uniquement dans le but de faire de l’audience. Je suis une femme censée, à ma place vous seriez tombé dans le piège ! »



« Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés pendant des mois : c’est totalement faux ! Jamais au grand jamais ma fille m’a rejetée ! Aujourd’hui je suis en colère face à Sept à Huit, à TF1 ! »