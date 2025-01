Un Si Grand Soleil du 29 janvier : Alain prêt à prévenir la police, Louis dépense trop (résumé épisode 1566 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 janvier 2025, spoiler résumé de l'épisode 1566 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 29 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Damien se réveille et demande à Flore où ils sont. Elle lui dit qu’ils sont chez un ami, dans une dépendance de sa ferme. Flore veut savoir pourquoi il a une arme dans son sac. Damien explique qu’ils faisaient des villas de luxe en Italie avec un pote, le flingue c’était au cas où. Flore regrette qu’il en soit encore là… Damien dit qu’il avait décidé d’arrêter, c’était son dernier coup. Mais le proprio bossait avec des voyous, qui les ont retrouvés… Et ils ont tué son pote ! Flore pense qu’il doit prévenir les flics mais il refuse. Il veut se remettre sur pieds et partir.

Marc propose à Louis de l’accompagner faire des courses. Mais il a une visio avec un nouveau fournisseur et ensuite il verra Bertier pour la compta. Marc lui demande comment il va le payer, Louis dit qu’il gère… Il verra avec lui.



Flore rentre au petit matin, épuisée. Elise la vanne mais elle n’est pas d’humeur. Tiago ne comprend pas et s’inquiète. Ludo dit que c’est son boulot qui la stresse…

Bertier retrouve Louis dans son local. Il veut tout savoir ! Louis floque lui-même ses tee-shirts désormais, il a acheté ses propres machines. Bertier est impressionné. Il propose de venir quelques heures par semaine en dehors de ses heures de travail. Louis lui parle rémunération, mais Bertier veut simplement l’aider. Il regarde sa compta et lui dit que les résultats sont bons. Mais il ne comprend pas le devis à 8.000 euros pour une soirée. Louis dit que c’est de la prospection pour des artistes. Bertier trouve ça cher mais il réussit à le convaincre.

Ludo retrouve Damien, il lui apporte à manger. Il le remercie pour tout, Ludo lui dit que c’est surtout Flore qu’il faut remercier et il espère qu’il ne la met pas trop en danger. Damien dit qu’il s’en veut pour ce qu’il lui a fait subir dans le passé mais elle était la seule à pouvoir l’aider.

A la ferme, Elodie interroge Ludo sur la charpente de la dépendance. Elle propose d’appeler un charpentier, Ludo dit que c’est pas utile et il s’en occupe. Elle veut aller voir, Ludo insiste pour qu’elle n’y aille pas…

Louis travaille sur ses tee-shirts quand il rencontre Yoann. Il lui montre ses nouveaux modèles, Yoann veut lui commander 200 tee-shirts. Louis lui conseille d’en acheter plus, le double ! Il accepte mais veut un pourcentage. Louis lui fait 3% et lui donne l’exclu sur sa nouvelle artiste. Louis l’invite à sa soirée.

A l’hôpital, Claire remarque Alain qui récupère un antibiotique… Il le donne à Flore pour Damien et l’interroge sur ce qui s’est passé. Flore ment, elle dit ne pas avoir posé la question. Alain est inquiet et veut prévenir Clément, Flore refuse. Alain craint qu’elle soit considérée comme complice.

Aux Sauvages, Louis fait le point avec Victor. Il veut des cocktails, Victor lui dit que ça va faire grimper le prix mais Louis s’en moque. Robin les rejoint, Louis lui présente le concept de sa fête. Robin pense que ça doit coûter cher. Pendant ce temps là, Yoann, le client de Louis, retrouve Laurine. Il lui propose de venir avec lui à sa soirée boulot. Elle n’est pas motivée mais il lui vend bien.

Flore retrouve Damien, il trouve qu’elle a l’air inquiète. Flore avoue s’être embrouillée avec son père mais il ne dira rien. Il s’excuse d’être revenu, il la met en danger. Il repartira dès qu’il sera sur pied. Il promet qu’il va disparaitre et elle n’entendra plus jamais parler de lui !

