Star Academy du 21 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 21 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de lundi des deux finalistes, Marine et Ebony.





Une journée qui commence par le cours de théâtre de Hugues. Il leur fait travailler la suite et notamment les interviews. Hugues leur précise que c’est son dernier cours de la saison, ils terminent par un câlin collectif.







Place ensuite au cours de chant de Sofia, le dernier lui aussi. Elle les emmène chanter dans la salle de bain, puis dans la cuisine tout en leur faisant préparer un gâteau au chocolat.

Une surprise se prépare pour Ebony et Marine dans la salle de danse. Marine et Ebony se demandent ce qui les attend. Elles retrouvent Malika, elles sont rejoint par les anciens élèves de la tournée ! Elles sont évidemment très heureuses de les retrouver. Ils se font un dernier cours tous ensemble. Malika leur annonce ensuite que sur le prime ils auront un tableau chanté / dansé tous ensemble !



Les anciens reviennent ensuite au château avec les finalistes. Ils passent un bon moment tous ensemble.

Fanny et Lucie arrivent pour annoncer les invités du prime de la finale. Il y aura M.Pokora, Pierre Garnier, Sofia Essaïdi, Damiano des Maneskin, Amel Bent, et Clara Luciani. Elles vont aussi faire de grands solos et des duos.

Marine appelle un ami, Maxime, elle a peur de ne pas y arriver. Il tente de la rassurer.

Marine et Ebony découvrent des vêtements pour leurs évaluations. Et Ebony appelle son père. Elles préparent ensuite leur texte bilan de l’aventure.

