Star Academy du 6 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 6 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.





Au réveil, les élèves repensent au prime de la veille et à l’élimination d’Ulysse. Marlène arrive pour le débrief.







Publicité





Pour le solo d’Ebony sur « L’hymne à l’amour », Marlène avoue avoir été cueillie et elle la félicite.

Marlène félicite aussi Marine pour son tableau chanté / dansé et salue son côté séductrice. Mais Marine manque de confiance en elle et ne se sent pas belle. Elle pleure.



Publicité





Pour le solo de Charles, Marlène note des soucis d’engagement musculaire. Sur le duo entre Marine et Héléna, Marlène compare Marine à Adèle.

Marlène félicite Charles pour son duo avec Gaëtan Roussel.

Michaël arrive ensuite pour annoncer le déroulé de la semaine. Marine et Charles passeront une évaluation lundi soir sur « Je t’aime » de Lara Fabian et une danse afin de remporter un duo avec un ancien de la saison sur le prime de samedi. Marine et Charles retourneront chez eux, mardi pour Marine et mercredi pour Charles. Mardi matin, Ebony et Franck passeront une grande audition pour remporter un tableau sur le prime.

Marine et Charles se mettent ensuite à répéter. Et les auteurs sont de retour pour travailler les futurs singles des demi-finalistes.

Charles appelle sa famille mais sans le faire exprès il appelle 2 minutes. Il prend la minute que Franck devait laisser à Ebony !

Le soir, les élèves décident de déplacer des lits et se mettre dans une seule chambre. C’est la réunification !

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Charles Marine Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 6 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.