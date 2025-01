Un Si Grand Soleil spoiler : le procureur agace Becker, Tom et Maéva prêts à déraper (épisode du 9 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1552 du 9 janvier 2025 – Le procureur va agacer le commissaire Becker dans votre série de France 3 « Un si grand soleil »



Becker est blasé et de leur côté, Tom et Maéva sont prêts à déraper. Ils veulent mener leur propre enquête afin de trouver des preuves et que le procureur n’ait plus le choix !

Pendant ce temps là, Alix revoit Virgile à la galerie. Il lui dit qu’il l’aime et qu’il pense qu’elle l’aime toujours mais Alix lui demande de partir. Quand elle retrouve Nicolas, elle lui avoue avoir revu son pour mettre un terme à leur histoire. Mais elle pense toujours à lui. Nicolas lui dit de prendre son temps pour réfléchir à ce qu’elle veut.

