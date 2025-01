C à vous du 6 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Mayotte, tribune sur l’immigration, entrée au gouvernement, … Manuel Valls, ministre d’État, ministre des Outre-mer, est l’invité de C à vous

🔵 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, où en est l’esprit Charlie ? Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, nous en parle ce soir



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Vincent Deforce, chef étoilé du Relais & Châteaux « Au Cœur du Village » à La Clusaz

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous :

🔵 Dans la Suite de C à vous : Le saxophoniste Ferdi interprétera en live son titre « 5h37 »; Vincent Dedienne pour son spectacle « Juste la fin du monde » à partir du 15 janvier et « Il ne m’est jamais rien arrivé » à partir du 23 janvier, au théâtre de l’Atelier; et Roschdy Zem et Bella Kim pour le film « Hiver à Sokcho » en salle le 8 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 6 janvier 2025 à 19h sur France 5.