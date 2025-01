Ici Tout Commence spoiler : Rose dénonce Cléo ! (vidéo épisode du 14 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le squatteur de l’institut n’est autre que Cléo Louvain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Rose va découvrir avec stupeur que Joachim et Clotilde l’hébergent ! Elle va être furieuse et décider de dénoncer Cléo aux gendarmes.











Rose a surpris Cléo Louvin chez sa sœur et son compagnon. Indignée, elle décide d’exiger des explications de Clotilde et Joachim. Comment peuvent-ils cacher, en plein cœur de l’Institut, la femme qui a tenté à plusieurs reprises d’assassiner Jim Leroy ?

Pour Rose, c’est inconcevable. Malgré les implorations de Joachim, elle refuse de se taire et annonce qu’elle va la dénoncer aux gendarmes !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1089 du 14 janvier 2025, Rose confronte Clotilde et Joachim

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

