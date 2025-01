Star Academy : qui a été éliminé lors de la 2ème demi-finale ? Qui est finaliste ? (résumé + replay du 18 janvier 2025)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 15 du samedi 18 janvier 2025 – C’est parti pour la seconde demi-finale de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Franck et Ebony ouvrent le bal sur « Last dance » de Donna Summer.





Connexion avec les QG de Franck et Ebony : Houcine est sur place pour Franck et Mathieu Johan pour Ebony.







Zaz chante un medley avec Franck et Ebony. Hugues a trouvé les deux prestations magnifiques mais il a un coup de coeur pour Ebony et Zaz.

Place à l’épreuve « Un air de finale ». Ebony se lance la première avec Marine sur « Whithout you » de Mariah Carey. Sofia a trouvé leur duo sublime, elle les a trouvées divines et les félicite.



Franck et Ebony ont un tableau chanté / dansé sur « Unholy » de Kim Petras et Sam Smith. Malika les félicite et salue les progrès de Franck.

Après les pubs, Youssou N’Dour et Ebony chantent « 7 seconds ». Et on enchaine avec « l’affrontement vocal » sur « Rolling in the deep » d’Adele. Marlène a préféré Ebony sur l’anglais.

Franck chante en solo sur « Comme ils disent » de Charles Aznavour. Michaël le félicite pour sa prestation.

Après les pubs, c’est Ebony qui reprend « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche. Sofia parle des difficultés de la chanson, elle a aimé son interprétation.

Magnéto Star Ac Mix

Marc Lavoine et Franck chantent « Elle a les yeux revolver ». Marc félicite Franck, qu’il apprécie beaucoup.

Marine se met au piano pour accompagner Franck et Ebony pour leurs messages personnels. Franck chante pour ses parents « Je vole » de Michel Sardou. Ebony enchaine pour le public sur « Langage » de Zaho de Sagazan.

Après les pubs, Zaz chante « Je veux » avec Marine. Et pour « un air de finale », Franck et Marine interprètent « C’est écrit » de Francis Cabrel.

Place ensuite au duo entre Ebony et Charles suite à sa victoire aux évaluations. Ebony et Charles chantent « Writing’s on the Wall » de Sam Smith.

Cats on Trees et Marine chantent « Sirens Call ». Et Ebony et Franck interprètent ensuite « Parce que c’est toi » d’Axel Red.

Franck éliminé, Ebony finaliste

23h55 : c’est l’heure des résultats. Le public a choisi d’envoyer Ebony en finale ! Franck est éliminé !

Star Academy 2024, le replay du prime du 18 janvier

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.