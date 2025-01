Star Academy estimations : Marine grande favorite, Charles éliminé ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2024 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2024 alors que c’est en ce moment que se déroule la première demi-finale et qu’à l’issue de cette soirée, un douzième élève sera éliminé et ne retournera pas au château aux portes de la finale. Rappelons que cette semaine, Charles et Marine s’affrontent et que les téléspectateurs votent pour les départager depuis une semaine !











Et actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Marine qui est toujours la grande favorite et devrait être sauvée par le public. Elle compte pas moins de 68% des votes de notre sondage.

Derrière, Charles est en retard avec 32%. Sera-t-il éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !







