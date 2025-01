Un Si Grand Soleil Spoilers : Manu retrouve Virgile, la police cherche Tom, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 13 au 17 janvier 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La police enquête sur la mort de Belvis et identifie Tom sur la vidéosurveillance. Il est recherché par la police mais refuse de suivre les conseils de Thaïs de dire la vérité. Tom trouve refuse sur le bateau de Virgile, il craint de finir en prison car tout l’accuse.

De son côté, Manu retrouve Virgile. Quant à Ludo, il est perdu et fait n’importe quoi. Il réussit à faire fuir Gaëlle de la ferme !



Cécile, inquiète pour Achille, découvre qu’il a menti. Et elle hésite encore à s’engager dans une vraie histoire avec Florent.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 janvier 2025

Lundi 13 janvier 2025 (épisode 1554) : Elodie craint que les histoires de cœur de Ludo ne leur retombent dessus. De leur côté, Tom et Maéva se pensaient tirés d’affaire… Mais découvrent que les ennuis ne font que commencer.

Mardi 14 janvier 2025 (épisode 1555) : Bilal réalise qu’il a peut-être commis une erreur en conseillant Flore. Thaïs elle, comprend que Tom est dans le collimateur de la police : va-t-elle le prévenir ?

Mercredi 15 janvier 2025 (épisode 1556) : Florent se demande si Cécile est capable de lui faire une place dans sa vie. Quant à Maéva, va-t-elle accepter d’aider Thaïs au détriment de Tom ?

Jeudi 16 janvier 2025 (épisode 1557) : Tandis que Virgile prend une décision radicale, les fantômes du passé de Flore refont surface.

Vendredi 17 janvier 2025 (épisode 1558) : Cécile comprend qu’Achille lui a menti. Quant à Tom, il réalise qu’il lui reste une dernière chance de s’en sortir.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 13 au 17 janvier 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.