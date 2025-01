Star Academy : les singles d’Ebony et Marine font déjà un carton !

Publicité





Avant même la grande finale de la Star Academy 2024 et le sacre de la gagnante, Ebony et Marine ont sorti leurs singles « Unforgettable » et « Ma faute » mercredi. Et c’est déjà un carton ! Ce matin, le single d’Ebony est numéro 1 des ventes sur iTunes !





Celui de Marine est en seconde position, les deux finalistes occupants ainsi les deux premières places.







Sur YouTube, le single de Marine totalise plus de 43.000 vues et celui d’Ebony en est à 25.000 ce matin.



Notez que la première version de « Ma faute » de Marine cumule déjà 2,7 millions de streams sur Spotify ! Le titre, écrit et composé par l’académicienne, a fait un carton durant toute la saison de la Star Academy.

Écoutez le single d’Ebony « Unforgettable »

Écoutez le single de Marine « Ma faute »