Star Academy : Marine choquée par les haters : « c’est violent toute la haine qu’on se prend » (VIDÉO)

Publicité





Marine, la grande gagnante de la Star Academy 2024, était l’invitée d’Europe 1 ce matin. La jeune femme est revenue sur le harcèlement des nombreux haters sur les réseaux sociaux et a avoué avoir été choquée en lisant tout ça à sa sortie du château.











Publicité





« J’ai failli ne pas réussir à savourer ma victoire »

« On se rend compte que les gens sur les réseaux, c’est pas les gens dans la vraie vie, et que ce qui compte c’est pas tant la haine qu’on reçoit mais tout l’amour qui contre-balance tout ça » a confié Marine.

« C’est violent toute la haine qu’on se prend. Honnêtement j’ai failli ne pas réussir à savourer ma victoire, on a failli presque me la voler, me la gâcher » a-t-elle expliqué, assurant être bien entourée et prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux.

« Je me suis rendue compte que c’est un faible pourcentage les gens qui déversent leur haine, (…) il faut s’attarder sur les gens qui nous soutiennent »



Publicité





VIDÉO Marine se confie sur Europe 1