La Grande Librairie du 29 janvier 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 29 janvier 2025 : invités et sommaire

Ce soir dans « La Grande Librairie », Augustin Trapenard abordera les thèmes de la mémoire et de la transmission. Il accueillera Esther Senot, survivante d’Auschwitz, ainsi qu’Annick Cojean, Jean-Claude Grumberg, Marie Nimier, Maxime Rovère et Jacques Gamblin.

📚 ANNICK COJEAN

Annick Cojean recevait en 1996 le Prix Albert-Londres pour sa série de reportages Les mémoires de la Shoah. Elle en fait aujourd’hui paraître l’adaptation en bande dessinée, illustrée par Théa Rojzman et Tamia Baudouin. Une enquête poignante sur les mémoires plurielles de l’horreur, vécues ou héritées.



📚 ESTHER SENOT

À l’occasion des 80 ans de la libération des camps, rencontre au Mémorial de la Shoah, à Paris, avec Esther Senot, survivante d’Auschwitz-Birkenau. La petite fille du passage Ronce (Grasset), écrit pour tenir la promesse faite à sa sœur avant sa mort: « dire au monde ce que des hommes ont été capables de faire à d’autres »…

📚 JEAN-CLAUDE GRUMBERG

Si l’écrivain et dramaturge Jean-Claude Grumberg a consacré une grande partie de son œuvre à la mémoire des camps, d’où n’est jamais revenu son père, c’est à sa mère Suzanne qu’il consacre son dernier livre, Quand la Terre était plate (Seuil) : la tentative d’un fils pour combler les douloureux silences de celle qui l’a mis au monde…

📚 MARIE NIMIER

Plus de 20 après La Reine du silence (Gallimard), prix Médicis en 2004 et qui convoquait la figure trouble de son père, l’écrivain Roger Nimier, Marie Nimier signe Le côté obscur de la reine (Mercure de France). Le récit sans concession d’un amour cruel mais inconditionnel. Saisissant.

📚 JACQUES GAMBLIN

Comment retenir un peu de son enfance, quand la mémoire d’une mère s’enfuit ? Dans Mère à l’horizon (Robert Laffont), son premier roman, le comédien et écrivain Jacques Gamblin livre un hommage tendre et inquiet à sa mère chérie, à sa drôlerie et ses petites manies, à leur amour, aussi, infini…

📚 MAXIME ROVERE

Enfin, comment penser le lien si singulier qui nous relie à nos mamans ? Dans Parler avec sa mère (Flammarion), le philosophe Maxime Rovere dédie un essai à ce nœud de névroses et d’amour qui pourrait bien définir toute notre vision du monde… Rien que ça !

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 29 janvier 2025 à 21h sur France 5.