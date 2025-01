Star Academy, Marine dénonce le harcèlement contre Ebony dans « Bonjour ! » : « C’est inadmissible » (VIDÉO)

Publicité





Marine, grande gagnantee de la Star Academy, était invité de Bruce Toussaint ce matin dans « Bonjour ! La Matinale » sur TF1.











« Le rêve il était déjà accompli pour moi quand j’ai su que j’étais prise ! Juste être dans les 15 qui intègrent le château, c’était une chance énorme » a confié Marine quand Bruce Toussaint lui a demandé si elle était venue pour gagner. « J’ai commencé à avoir envie de gagner quand on était plus que 4. (…) Mais au début je n’y pensais pas »

Sur le public du Nord : « Je leur dois cette victoire, c’est eux qui m’ont soutenue du début à la fin. »

Marine s’est également exprimée au sujet du harcèlement et du racisme subi par Ebony : « Nous on était vraiment pas au courant, on ne s’y attendait pas parce que pour le coup on était vraiment dans une bulle au château, on était trop bien. On était à des lieux de ça. C’est choquant, c’est pas possible ! »



« On s’en est parlé vraiment vite fait avec Ebony, elle était choquée elle ne comprenait pas. C’est inadmissible » a-t-elle ajouté.

VIDÉO Marine dans Bonjour ! La Matinale

Haine sur les réseaux sociaux, notamment envers Ebony : "C'est inadmissible", Marine, gagnante de la @StarAcademyTF1 dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/KQLPBWgFpw — TF1Info (@TF1Info) January 28, 2025

L’intégralité du passage de Marine dans « Bonjour ! » est à retrouver sur TF1+.

