Demain Nous Appartient du 28 janvier : Aurore entre la vie et la mort ! (résumé + vidéo épisode 1867 en avance)

Demain nous appartient du 28 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1867 de DNA – Aurore a reçu une flèche en plein coeur hier soir dans votre série « Demain nous appartient ». Ce soir, elle est entre la vie et la mort à l’hôpital. William et Aaron s’occupent de l’opérer !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 28 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1867

La vie d’Aurore est sur le point de basculer. À l’hôpital Saint-Clair, William se bat désespérément pour la sauver. Dans la salle d’opération, la tension atteint son paroxysme alors que le cœur d’Aurore faiblit dangereusement. Aaron veut utiliser le défibrélateur mais William refuse et opte pour une autre solution. Va-t-il réussir à sauver la vie de sa femme ?

Pendant ce temps, les enquêteurs parviennent à identifier formellement l’agresseur des années 80. Gloria découvre enfin la vérité sur Adam, tandis que Mona reste déterminée à ne pas laisser Bruno s’échapper.



VIDÉO Demain nous appartient du 28 janvier – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.