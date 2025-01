Plus Belle La Vie du 8 janvier 2025 : la décision radicale de Thomas (résumé + extrait vidéo épisode 242 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 8 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 242 de PBLV – Rien ne va plus pour Thomas cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Gabriel lui pose un lapin, Thomas décide d’annuler la fête d’anniversaire du bar !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 janvier 2025 – résumé de l’épisode 242

Barbara parle à Thomas de ce qu’elle a prévu pour l’anniversaire organisé au bar, mais il est dans ses pensées… Depuis le début de sa thérapie avec Gabriel, il se sent perdu et incertain. A-t-il vraiment envie de donner une nouvelle chance à leur couple ? Barbara, de son côté, pense qu’ils peuvent encore surmonter cette épreuve. Pendant ce temps, Gabriel attend Thomas devant le bar. Il lui propose de s’investir dans un projet d’aide aux enfants dans le besoin. Bien que sceptique, Thomas finit par écouter Gabriel, qui voit dans cette initiative une opportunité de renforcer leur lien.

De son côté, Baptiste propose de prolonger son séjour pour épauler Thomas, mais ce dernier refuse qu’il se sacrifie. Il reste néanmoins évasif sur ses problèmes et évoque brièvement sa thérapie de couple pour le rassurer. Pendant ce temps, Gabriel se retrouve coincé dans un cercle de jeux. Bien qu’il souhaite partir, le patron lui rappelle leur accord et exige qu’il reste. Gabriel tente de s’éclipser brièvement, mais le patron menace d’appeler Thomas pour le retenir. Chez la psy, Thomas, déçu par l’absence de Gabriel, exprime son ressentiment. Lorsqu’elle lui demande s’il veut encore donner une chance à leur couple, il répond négativement et annule les séances futures.



Au Pavillon des Fleurs, Barham arrive avec une nouvelle décourageante : son recours au tribunal administratif a été rejeté. Eric explose de colère, mais Blanche lui conseille de révéler son homosexualité pour renforcer son dossier. Barham refuse catégoriquement et annonce qu’il compte faire appel à un passeur pour rejoindre l’Espagne. Face à cette décision, Eric, furieux, se précipite à la préfecture pour tenter une dernière intervention.

Au Mistral, Vadim remet un exemplaire de « Dracula » à un homme mystérieux. Jules passe et le salue, mais Vadim reste silencieux. Peu après, Vadim découvre que le sac que l’homme lui a donné est vide, et sa colère éclate. Simultanément, Aya pousse un cri strident dans le bar… Au commissariat, Patrick envoie Morgane en mission au Mistral : un serpent a été repéré dans la cuisine. Ariane, terrifiée par ces reptiles, est censée l’accompagner, mais sa phobie la paralyse. Patrick insiste pour qu’elle surmonte sa peur. Au bar, Kilian remet une liste de clients à Ariane, tandis qu’Aya identifie l’espèce du serpent. Elle propose de s’en occuper avant l’arrivée des pompiers. Finalement, un collègue de Morgane parvient à capturer le serpent, mais Ariane reste pétrifiée.

Au Mistral, Kilian et Barbara finalisent les préparatifs de l’anniversaire. Lorsque Thomas rentre, son humeur sombre ne passe pas inaperçue. Il annonce que Gabriel n’a pas assisté à leur séance de thérapie et déclare qu’il ne viendra pas à l’anniversaire. Malgré les encouragements de Barbara et Kilian, Thomas, à bout, jette les petits fours à la poubelle et annule la fête.

