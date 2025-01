« Taratata 100% live » du 24 janvier : artistes et invités de ce soir sur France 2

Publicité





« Taratata 100% live » du 24 janvier 2025

Pour commencer l’année en musique, Nagui rassemble, comme à son habitude, des icônes et des talents émergents de la scène française et internationale. Chaque artiste offrira des interprétations uniques, agrémentées de duos exclusifs. Un véritable voyage musical qui séduira tous les goûts : de la pop au rock, en passant par le blues, l’électro et la poésie.

Clara Luciani, de retour sous les projecteurs, interprétera son émouvant nouveau titre « Tout pour moi », dédié à son fils qui vient de fêter son premier anniversaire. Extrait de son album « Mon Sang », cette prestation promet d’être riche en émotions. En exclusivité sur le plateau de « Taratata », elle partagera également la scène avec Lucky Love pour une reprise bouleversante de « Summertime Sadness », le titre iconique de Lana Del Rey qu’ils admirent tous deux.



Dans un registre plus léger et dynamique, Lucky Love, nouvelle étoile de la pop, présentera « Happier On My Own », extrait de son premier album « I Don’t Care If It Burns* ». Ce titre, véritable hymne à la résilience après une rupture, célèbre l’amour de soi avec une énergie débordante.

Keziah Jones, pionnier du blufunk, fera un retour très attendu après plus de dix ans d’absence. Avant d’entamer une tournée mondiale, il proposera une version électro-acoustique de son tube intemporel « Rhythm Is Love », extrait de son nouvel album live « Alive & Kicking ».

Pierre Lapointe, le poète québécois, fera ses débuts dans l’émission avec « Toutes tes idoles », une chanson écrite pendant la pandémie et issue de son album « Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé ». Entre mélancolie et sourire, cette performance s’annonce inoubliable.

L’artiste suisse Stéphane apportera une touche pop-rock avec « Ma Chérie », une chanson sur les complications d’un triangle amoureux. Ce premier extrait de son album « La prison des amoureuses malheureuses » reflète la singularité de sa voix et sa créativité artistique.

Après presque une décennie consacrée à d’autres projets, Yodelice revient avec un souffle neuf. Il interprétera « Muse in Motion », tiré de son cinquième album « What’s the Cure ? », mêlant rythmes électro et guitares vintage. Aux côtés du saxophoniste Thomas de Pourquery, il revisitera également « I Wanna Be Your Dog » des Stooges, dans une version surprenante et audacieuse.

Enfin, Nagui accueillera pour la première fois Cobi, prodige de la guitare blues, dont le jeu virtuose donne l’illusion de plusieurs guitares jouant à l’unisson. Il livrera une prestation captivante avec « Can’t Have It All », un morceau technique et chargé d’émotion qui aborde la lutte contre la dépendance.

Tout au long de l’émission, Nagui recueillera les confidences des artistes lors d’interviews intimes, et leurs performances acoustiques révéleront leurs chansons sous un jour authentique et inédit.

Une soirée musicale exceptionnelle à ne pas manquer.