Star Academy estimations finale : Marine encore en hausse, très loin devant Ebony (SONDAGE)

Star Academy 2024 estimations finale sondage – On est désormais à J-1 de la finale de la Star Academy 2024 ! Marine et Ebony s’affrontent et sont soumises aux votes du public depuis samedi dernier. L’une d’elles sera sacrée grande gagnante de la saison demain soir à l’issue de l’ultime prime de l’aventure.











Nouvelles estimations de notre sondage, à titre purement indicatif, et Marine est toujours largement en tête et même encore en hausse avec pas moins de 84,2% des votes ! Ebony est très loin derrière avec seulement 15,8% des votes de notre sondage.

Cependant, rien n’est encore décidé ! Ebony a prouvé la semaine dernière qu’elle pouvait déjouer tous les pronostics en créant la surprise. Un nouveau rebondissement reste donc tout à fait envisageable.

Et vous, qui voulez-vous voir gagner la Star Academy 2024 ? Soutenez votre académicienne préférée et partagez votre avis dans notre sondage. N’oublions pas que seuls les votes officiels auront un impact sur l’issue de cette finale tant attendue !



Star Academy, finale : qui doit gagner ?

Rendez-vous demain à 17h15 sur TF1 pour suivre la dernière quotidienne et à 21h10 pour la finale. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.