Un Si Grand Soleil du 10 janvier : Belvis assassiné, Cécile et Florent renouent (résumé épisode 1553 en avance)

Un si grand soleil du 10 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1553 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 10 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Tom est avec Maéva, il veut aller chercher des preuves chez IVG Conseils. Maéva s’inquiète, elle trouve que c’est risqué. Chez Cécile, Achille part au lycée en disant à peine bonjour et sans manger. Cécile pense qu’il va mal, Margot est convaincue qu’il va bien.

Thaïs appelle Maéva, elle est dégoutée de la décision du procureur. Maéva l’interroge : est-ce que de nouveaux éléments pourraient changer les choses ? Thaïs craint qu’elle prépare un mauvais plan avec Tom. Maéva lui assure que non.



Cécile arrive au tribunal et se retrouve avec Florent dans l’ascenseur. Ils sont mal à l’aise et l’ascenseur tombe en panne ! le procureur accueille le réparateur, il lui dit que les deux personnes bloquées sont en contentieux…

Charlotte et Achille se retrouvent au lycée, Achille est mal à l’aise en voyant Sohan. Elle lui dit qu’elle lui a parlé et tout va bien, il lui a même offert des places de concert. Elle lui demande s’il en a parlé à sa mère, mais Achille préfère attendre.

Dans l’ascenseur, Cécile est désolée d’avoir mal réagi avec Florent. Elle lui dit qu’il avait raison, elle a honte. Il reconnait qu’il n’aurait pas du débarquer comme ça dans son bureau, il était vexé. Ils s’embrassent et cèdent à la passion !

Hélène s’excuse auprès de Belvis pour ses questions sur l’article. En le relisant elle se rend compte que c’est n’importe quoi. Elle l’interroge sur le financement de l’association, il lui parle des donateurs. L’informaticien de l’asso arrive, ils ont un rendez-vous en visio le soir. Hélène regard bizarrement la gourde de Belvis…

Florent et Cécile se rhabillent quand l’ascenseur repart. Ils s’avouent qu’ils ont très envie de se revoir ! Le procureur les retrouvent, ils le remercient.

Emma explique à Victor qu’elle ne supporte plus de voir Hélène à la paillotte. Victor lui dit qu’elle s’est laissée entrainée, c’est quelqu’un de bien. Emma refuse de la servir. Victor va voir Hélène, il lui dit que ce n’est pas une bonne idée qu’elle vienne en ce moment. Hélène lui reproche de lui tourner le dos. Elle assure que si l’article dit vrai elle s’est trompée, elle ne savait rien.

Florent raconte sa journée à Hugo. Il est heureux mais n’a plus envie de se prendre la tête. Sabine arrive et se réjouit qu’ils cuisinent.

Maéva et Tom sont devant IVG Conseils. Tom va s’introduire à l’intérieur, il restera en liaison avec Maéva qui fait le guet. A l’intérieur, Belvis reproche à l’informaticien sont erreur dans l’infiltration du système informatique de l’hôpital. Il dit que c’est sa faute s’ils perdent des donateurs. Tom est à l’intérieur et les entend se disputer. Il fait du bruit, les deux hommes se demandent ce que c’est. L’informaticien va voir, Tom reste caché et il ne le voit pas. Maéva dit à Tom de sortir, mais il veut absolument récupérer des preuves. Tom sort… Belvis et l’informaticien se disputent encore. Il accuse Belvis d’avoir récupérer l’argent, ils en viennent aux mains. Belvis finit à terre, mort !

