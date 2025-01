Un Si Grand Soleil du 14 janvier : la police remonte jusqu’à Tom (résumé épisode 1555 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 janvier 2025, spoiler résumé de l'épisode 1555 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 14 janvier 2025.





Maéva encourage à Tom à se dénoncer à la police mais il s’emporte : avec son sursis il risque la prison ! Alix les interrompt, elle pense que Tom a raison !

A la coloc, Ludo se dépêche, il a rendez-vous chez sa psy. Bilal dit à Ulysse qu’il craint qu’il couche avec Flore, ça finirait mal pour la coloc. Ulysse pense qu’il en fait trop. Pendant ce temps là, Ludo se confie à sa psy. Il est fier de résister à la tentation et d’avoir été honnête avec Axelle. La psy lui explique que le travail n’est pas tant de résister mais de savoir pourquoi il ressent ces pulsions et pourquoi s’imposer cette période d’abstinence. Ludo est perdu. Elle le met face à ses contradictions. De son côté, Flore regarde ses dessins de Ludo, ça semble la bouleverser…



Hugo dit à Yann que Belvis est mort d’un arrêt cardiaque. Il a des traces d’une bagarre mais aucun coup n’a causé le décès. Il peut avoir eu un arrêt cardiaque sous l’effet du stress de son agression. Yann veut trouver qui s’est infiltré à l’asso ce soir là.

A l’asso, Hélène est avec l’informaticien, qui dit n’avoir rien vu et être parti sans dire au revoir à Belvis. Hélène dit que pourtant ça a du faire du bruit quand il est tombé… Il fait mine de culpabiliser.

A la ferme, Ludo est avec Axelle. Il a un comportement bizarre. Et il finit par l’embrasser avant de dire qu’il ne peut pas ! Il est abstinent ! Axelle prend ses affaires et s’en va ! Elle annonce à Elodie qu’elle arrête le chantier, son copain doit se faire soigner. Elodie s’en prend à Ludo, elle lui reproche de faire n’importe quoi.

Au commissariat, Yann interroge Hélène. Elle assure que Belvis était quelqu’un de bien et que les accusations sont fausses. Elle comprend que Yann suspecte un meurtre…

Nicolas retrouve Alix pour aller au ciné. Mais elle avoue que ça ne lui dit rien et lui propose une terrasse. Nicolas lui demande ce qu’elle a, elle lui parle de sa stagiaire et son copain dans une situation compliqué. Elle pense qu’elle attire les ennuis ! Nicolas dit qu’il adore, avec elle on ne s’ennuie pas.

Ludo pose pour Flore et lui raconte pour Axelle. Il pense qu’il a trop besoin d’être avec quelqu’un et il a peur de l’abandon.

Pendant ce temps là, Elise et Yann regardent les images à l’association. Ils identifient Tom le soir de la mort de Belvis ! Thaïs appelle Tom en pleine nuit pour le prévenir : il doit absolument dire la vérité ! Il refuse, il a peur d’aller en prison. Sa mère l’a entendu !

