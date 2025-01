Un Si Grand Soleil du 15 janvier : Tom disparait, Cécile inquiète (résumé épisode 1556 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1556 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 15 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann débarque chez Tom pour l’arrêter. Mais Nathalie, sa mère, lui dit qu’il n’est pas là et elle ne sait pas où il est. Yann demande à entrer pour vérifier, elle accepte.

Tom est avec Virgile sur son bateau. Il a fait un cauchemar, il a rêvé qu’il allait en prison. Virgile pense qu’il devrait parler à la police avec un bon avocat. Mais Tom est convaincu qu’il irait en prison.



Cécile remarque qu’Achille est ailleurs. Il pense à Charlotte. Elle lui demande si tout va bien et elle a réservé un super resto le soir. Achille dit qu’il doit réviser chez un pote. Cécile insiste, il dit qu’il révisera un autre jour. Cécile est contente mais Achille n’a pas l’air emballé.

Yann rapporte à Becker que Tom est introuvable et les réponses de sa mère étaient bizarres. Becker pense que cette fuite ressemble à un aveu de culpabilité. Ils pensent qu’il a le mobile, il a surement tué Belvis et il faut le retrouver.

Alix donne du chocolat à Maéva. Elle le remercie pour Tom, de l’avoir emmené auprès de Virgile. Mais Alix rappelle qu’il est en cavale, c’est risqué. Alix lui demande si elle est certaine que Tom est innocent. Elle lui assure qu’il n’a rien fait. Maéva reçoit un appel de la police pour l’interroger.

Nathalie est avec Emma, Tom est parti et elle ne sait pas où il est. Emma lui reproche de ne pas avoir géré et ne pas l’avoir incité à dire la vérité à la police. Il a du sursis, le moindre écart et ça sera la prison ! Nathalie pleure.

Charlotte dit à Achille qu’elle a hâte d’aller au ciné ce soir mais il doit annuler, il va au resto avec sa mère. Elle ne comprend pas mais Achille explique que sa mère est envahissante en ce moment.

Elise interroge Maéva. Elle dit ne pas savoir où est Tom et ne pas être au courant qu’il est retourné chez IVG Conseil. Elle n’a pas de nouvelle depuis une semaine. Elise pense qu’elle sait, et la fuite c’est une preuve de culpabilité. Maéva assure qu’il n’a rien fait et qu’elle ne sait pas où il est. En sortant, Maéva croise Hélène…

Florent est avec Cécile, il lui dit qu’il ne la sentait pas avec lui. Elle s’inquiète, elle pense que son fils lui cache des choses. Florent lui dit que c’est un ado. Mais face à son inquiétude, il lui dit de faire comme elle veut, il veut juste qu’elle se sente bien.

Yann interroge Hélène au sujet de Tom. Elle explique qu’il lui a dit des choses horribles. Il demande s’il l’a menacée, elle assure que non. Hélène ajoute que Tom c’est un gentil garçon, incapable de tuer quelqu’un.

Cécile et Achille sont au restaurant, elle l’interroge sur Parcoursup et son avenir. Achille ne sait pas vraiment ce qu’il veut faire. Il n’est pas réceptif, il lui balance qu’il veut être véto avant de dire qu’il ne sait pas.

Florent est avec Hugo, qui l’interroge sur Cécile. Il explique qu’elle met de la distance à cause de son fils. Hugo reconnait qu’Achille est compliqué. Au restaurant, Achille échange des messages avec Charlotte, Cécile lui demande à qui il parle… Achille le prend mal. Elle lui dit que s’il a un problème, il peut lui en parler.

Thaïs dit à Maéva que Tom doit absolument aller au poste. Maéva lui dit qu’il ne veut pas. C’est très tendu entre les deux amies, Thaïs lui dit qu’elles risquent gros toutes les deux. Thaïs demande à Maéva de lui dire où il est, elle refuse.

