Un Si Grand Soleil du 16 janvier : Virgile face à Manu, Flore dit tout à Ludo (résumé épisode 1557 en avance)

Un si grand soleil du 16 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1557 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 16 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Florent vient voir Clément au commissariat. Il a une proposition à lui faire de la part de Tom Lopez. Il est prêt à témoigner, il est innocent et il a peur. Florent explique qu’il propose à témoigner à distance sans dire où il se trouve. Clément dit que ça ne marche pas comme ça et ça n’aura aucune valeur. Florent souligne le fait que leur enquête est bloquée, il lui demande d’y réfléchir. Becker va en parler au procureur.

Tom en parle à Virgile. Ce dernier a peut être un boulot dans un gîte dans les Cévennes, il en a marre d’être en cavale et veut se rapprocher d’Alix. Il veut la récupérer, leur histoire n’est pas terminée. Tom pense que vivre à 100 kms de Montpellier c’est trop risqué.



Becker est avec le procureur, il lui parle de la demande de Tom via Florent. Le procureur est surpris que Tom pense être en position de négocier, c’est hors de question. Becker est d’accord avec lui. Florent appelle Maéva pour la prévenir.

Becker veut placer Nathalie, Emma et Maéva sur écoute. Elise et Yann vont se répartir le boulot pour les écoute, Becker leur recommande d’être discrets. Il les informe qu’il a aussi fait mettre Thaïs sur écoute, il craint qu’elle soit influencée et donne des infos à ses amis. Elise n’apprécie pas mais Becker ne veut prendre aucun risque.

Ludo pose encore pour Flore mais il ne lâche pas son téléphone. Il regarde des vidéos de pergolas. Ludo regarde les dessins de Flore, il trouve un portrait qu’il adore… Flore se ferme et lui dit que c’était il y a longtemps… Elle se met à dessiner mais elle n’y arrive pas et tout finit à la poubelle ! Elle abandonne, il lui reparle du dessin… Flore sort prendre l’air. Elle croise Tiago, qui demande à Ludo ce qui se passe. Il ne sait pas et lui parle du vieux dessin. Tiago explique à Ludo que c’est son père.

Thaïs prend un vélo et rejoint Tom et Virgile. Elle explique à Tom qu’il doit aller au commissariat, il n’a plus le choix. Mais il refuse toujours. Il dit que tout joue contre lui, il va finir en prison. Maéva pense qu’ils sont coincés.

Au commissariat, Elise vient voir Thaïs. Elle lui demande si elle a renseigné Tom et Maéva sur l’enquête, elle assure que non. Elise la met en garde : elle est stagiaire et on le lui fera pas de cadeau !

Flore se balade avec Ludo, elle est désolée. Ce dessin lui a fait remonter des souvenirs. Le père de Tiago s’appelle Damien, elle l’a rencontré aux beaux-arts, il avait 10 ans de plus et ils ont eu un coup de foudre. Et elle est tombée enceinte, elle pensait qu’ils seraient heureux. Ils étaient à Nice. Il a disparu du jour au lendemain ! C’est pour ça qu’elle n’est jamais retombée amoureuse et qu’elle ne s’attache pas.

Virgile est au cimetière sur la tombe de Léa. Un indic prévient Manu, qui débarque. Virgile explique qu’il est là pour Alix, il ne peut pas vivre sans elle. Manu lui dit qu’il doit assumer les choix qu’il a fait et il ne peut pas gâcher la vie d’Alix, il doit repartir.

