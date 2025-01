Un Si Grand Soleil du 28 janvier : Flore sous le choc, Becker confronte Manu (résumé épisode 1565 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1565 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 28 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Flore retrouve Damien, inconscient dans une voiture. Il reprend connaissance, des mecs lui ont tiré dessus ! Flore veut appeler les secours mais il refuse car ils vont prévenir la police. Flore décide d’appeler Ludo, elle lui dit de venir en urgence avec une trousse de secours et de ne rien dire à personne. Ludo dit à Elise qu’il doit rejoindre un pote pour l’aider à monter un meuble…

Ludo rejoint Flore et découvre Damien, il lui fait de premiers soins mais il pense que c’est dangereux, il doit voir un médecin. Alain rejoint Flore, il refuse de dire à Elisabeth où il va. Sur place, il s’occupe de Damien. Flore dit à Ludo qu’il peut rentrer et le remercie.



Le lendemain, Flore se réveille et Alain lui assure qu’elle a bien fait de l’appeler. Elle va devoir lui injecter un antibiotique toutes les 6h et surveiller sa température. Il demande des explications à Flore, qui lui explique qu’elle n’avait aucune nouvelle depuis 15 ans. Elle n’en sait pas plus. Alain veut appeler la police, elle le supplie de ne pas le faire. Alain part en lui faisant promettre de l’appeler toutes les heures.

Ludo est au téléphone avec Flore, elle le remercie d’être allé chercher Alain. Ludo va lui amener des vêtements, de l’eau et de la nourriture. Il raccroche quand Elise le rejoint. Elle l’interroge sur le meuble, elle trouve Ludo bizarre.

Becker interroge Manu sur Virgile. Il lui assure qu’il ne savait pas mais Becker ne le croit pas. Becker le met en garde : s’il apprend qu’il a couvert Virgile, il ne va pas aimer. Manu lui jure que ce n’est pas le cas.

Alain dit tout à Elisabeth, qui pense qu’il devrait prévenir la police. Mais Alain a promis à sa fille qu’il ne le ferait pas.

A la ferme, Ludo croise Suzanne, la cheffe d’un bistrot qu’Elodie adore. Ludo dit à Elodie qu’il va condamner la porte de la petite dépendance car une partie de la charpente menace de s’effondrer. Elodie est surprise, Ludo lui dit ne pas y mettre les pieds…

Le procureur annonce à Becker qu’il va placer Hélène en détention. Et Becker l’informe que c’est Virgile qui a aidé Maéva et Tom à quitter Montpellier. Le procureur pense que s’il a fait l’erreur de revenir une fois, il le refera !

Au lycée, Achille repense à Tom. Charlotte lui dit qu’ils pourraient aller les voir en vacances, en partant sans prévenir…

Claire appelle Hélène en prison, elle lui dit qu’elle a tué un monstre qui s’est servi d’elle pour faire du trafic d’enfants. Claire dit qu’elle aurait du laisser faire la justice, elle risque de passer sa vie en prison. Hélène dit avoir agi pour le bien de tous !

Ludo retrouve Flore, ils cachent Damien dans la dépendance de la ferme. Ludo explique avoir baratiné Elodie mais il ne peut pas garantir qu’elle ne viendra pas.

Florent part retrouver Cécile, Hugo remarque qu’ils ne se quittent plus. Il est très content pour lui et lui dit qu’Achille est un chouette gamin, il lui manque. Florent propose d’organiser quelque chose tous les 3 mais Hugo craint que ça le braque.

Manu parle à Eve des problèmes que lui attire Virgile. Il dit que s’il revient il sera obligé de le balancer.

Flore s’occupe de Damien. Dans ses affaires, elle découvre une arme ! Elle est sous le choc.

