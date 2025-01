Un Si Grand Soleil du 3 janvier : Marc trouve des preuves ! (résumé épisode 1548 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1548 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 3 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alix et Virgile se retrouvent et se prennent dans les bras. Alix le gifle, ça fait 6 mois qu’il la laisse sans nouvelle ! Virgile est désolé, c’était trop dangereux mais il n’était pas loin et n’a pas résisté à l’envie de l’embrasser. Elle lui demande combien de temps il va rester, il répond qu’il ne sait pas, il est toujours en cavale. Mais elle lui manquait. Alix lui annonce qu’elle a refait sa vie, elle a rencontré quelqu’un et lui demande de partir.

Au lycée, Achille cherche les clés du nouvel appart. Il explique à Tom que c’est le jour du déménagement. Il sera plus près de chez lui et il est content de changer décor.



Publicité





Marc explique à Marie-Sophie qu’il enquête sur l’asso, il a trouvé le témoignage d’une certaine Shannah que l’asso aurait incité à accoucher sous X. Il la rencontre ce soir.

Alix est avec Claudine, elle lui parle de Virgile. Claudine lui demande si elle l’aime toujours, Alix dit que ce n’est pas le problème et elle ne compte pas le revoir.

Virgile se rend avec une rose sur la tombe de sa fille, Léa. Il pleure et lui parle.

Margot passe voir Florent et Johanna au cabinet, elle est de retour pour quelques temps et elle a décidé de passer le barreau. Elle retournera voir Akim les week-ends, elle est hébergée chez sa soeur qui a pris un nouvel appart. Florent réalise que Cécile a quitté sa maison.

Virgile observe Tom de loin devant le lycée. Pendant ce temps là, Alix repense à la demande en mariage de Virgile. Nicolas arrive alors qu’elle est dans ses pensées, il la trouve bizarre. Alix dit que tout va bien et lui propose d’aller boire un verre.

Margot est avec Cécile, elle lui parle de son passage au cabinet. Elle lui parle de Florent qui semblait surpris de son déménagement. Cécile finit par avouer qu’ils ont eu une histoire rapide. C’est elle qui lui a mis un stop. Margot trouve ça dommage, Cécile dit qu’Achille n’est pas prêt. Margot lui dit de foncer ! Florent se confie à Johanna, il est pessimiste sur cette histoire, il pense qu’ils ont raté le coche.

Marc retrouve Shannah, elle lui raconte son histoire de grossesse. Elle voulait avorter, elle n’a pas de travail stable. L’asso IVG conseils l’a fait hésiter et lui a proposé de l’aider financièrement. Mais au final ils l’ont encouragé à passer par eux pour faire adopter son bébé. Elle lui parle d’un couple en Angleterre. Marc lui demande des détails. Elle explique que le jour de l’accouchement sous X, le père a reconnu l’enfant comme si c’était son enfant biologique. Marc explique que c’est illégal, c’est un victime.

Aux Sauvages, Emma refuse de servir Hélène. Elle demande à Victor de s’en occuper. Victor vient parler à Hélène, il lui reproche de faire partie d’une asso anti avortement.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Tom dans le viseur de la police, les résumés jusqu’au 17 janvier 2025