Un Si Grand Soleil du 7 janvier : Alix avoue, Cécile évite Florent (résumé épisode 1550 en avance)

Un si grand soleil du 7 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1550 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 7 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Virgile et Alix ont passé la nuit ensemble. Alix dit que c’était une erreur, elle va quitter ce bateau et il devrait quitter la France. Virgile n’est pas d’accord et lui dit qu’elle lui a manqué. Virgile lui propose de partir avec lui ! Alix lui dit qu’elle n’est pas à sa disposition, elle a une vie.

Alix rentre à la galerie, elle repense à Virgile avec le sourire… Et elle pleure.



Cécile est paniquée, elle explique à Margot que Florent représente la partie civile dans un dossier qu’elle instruit. Elle n’a pas envie de le croiser. Margot pense que c’est pas grave. Achille part au lycée, il ne dit pratiquement pas un mot, Cécile s’inquiète.

Sohan propose un concert à Charlotte et Marie-Sophie. Charlotte accepte avec plaisir mais Marie-Sophie dit qu’ils n’ont pas besoin d’elle. Il insiste, elle répond que Charlotte préfèrerait surement y aller avec une copine. Charlotte leur reproche de les mêler à leurs histoires et s’en va.

Manu parle à Eve du retour de Virgile, qui prend jamais les bonnes décisions. Il risque la prison. Il aimerait qu’Alix lui passe le message pour qu’il reparte de Montpellier.

Pendant ce temps là, Virgile retrouve Tom. Il lui raconte toute l’histoire sur IVG Conseils. Il s’est senti seul mais cette histoire l’a rapproché de Maéva. Virgile est content pour lui, il a l’air heureux. Tom le prend dans les bras avant de retourner en cours.

Au lycée, Charlotte vient parler à Achille. Elle est jalouse et finit par s’excuser pour l’avoir entrainé dans ces soirées glauques sur le Fleuriste. Achille lui dit qu’il est là si elle veut qu’ils se reparlent.

Florent parle à Johanna d’une affaire, c’est Cécile qui instruit l’affaire. Johanna trouve ça bien, ils vont se revoir. Mais il pense que c’est trop compliqué. Pendant ce temps là, Cécile vient voir le procueur et lui demande de changer de juge sur cette affaire. Il lui demande pourquoi, elle lui dit qu’elle a eu une relation avec l’avocat, elle a peur de manquer de neutralité. Il va voir ce qu’il peut faire.

Alix est désespérée, elle parle à Claudine de sa nuit avec Virgile. Elle lui parle de sa proposition de le suivre, Alix dit qu’elle n’en a pas envie.

Marc a eu l’anglais au téléphone, il refuse de témoigner. Mais il a réussi à lui faire avouer qu’il a versé 50.000 euros pour adopter le bébé ! Mais ils n’ont pas de preuve que ça ait été versé à IVG Conseils. Marie-Sophie lui dit de se dépêcher de finir son article pour le publier.

Achille regarde le compte Insta de Charlotte, Margot regarde et lui pose des questions… Achille n’a pas envie de lui en dire trop et lui dit de ne rien dire à sa mère.

Sabine et Hugo sortent, Florent leur souhaite une bonne soirée.

Tom parle à Maéva de ses retrouvailles avec Virgile. Il ne peut pas lui raconter mais Virgile risque gros. Il lui dit qu’il a du fuir pour lui sauver la vie.

Florent repense à Cécile… Il s’est fait des pâtes. Pendant ce temps là, Nicolas retrouve Alix au restaurant. Il remarque que ça ne va pas, elle lui dit qu’elle a un truc à lui dire. Elle lui dit qu’un ex est revenu, elle ne pensait jamais le revoir. Ils ont couché ensemble ! Nicolas accuse le coup.

